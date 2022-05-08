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Выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися

14:59, 08.05.2022
Выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися
Фото: south-ossetia.info

Явка избирателей на президентских выборах в Южной Осетии превысила 30%. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Эмилия Гагиева.

Таким образом, барьер явки избирателей, необходимый в ходе повторного голосования, преодолен. Выборы президента Южной Осетии признали состоявшимися, передает «Интерфакс».

Отдал свой голос на выборах и действующий глава республики Анатолий Бибилов. Вместе с семьей он посетил избирательный участок №17 в Цхинвальской спортшколе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Второй тур выборов президента Южной Осетии стартовал сегодня. На территории региона функционируют более 70 избирательных участка. Кроме Бибилова, на должность главы государства претендует лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

Диана Жиленкова
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