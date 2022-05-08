Явка на президентских выборах в Южной Осетии достигла 25,5%
В Южной Осетии по состоянию на 12:00 явка на выборах президента составила 25,5%. Об этом рассказала член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Фатима Джиоева.
Отдал свой голос и действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Вместе с семьей он посетил избирательный участок №17 в Цхинвальской спортшколе, передает «РИА Новости».
— Выборы президента — это действительно праздник, а иногда мы воспринимаем его с каким-то напряжением. Мы должны радоваться, что есть выбор народа, который мы увидим, без сомнения, — сообщил действующий президент Южной Осетии.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии стартовал сегодня. На территории республики открылись 72 избирательных участка. Помимо Бибилова, на должность главы государства избирается лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
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