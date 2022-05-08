В Южной Осетии проходит второй тур президентских выборов

В Южной Осетии стартовал второй тур президентских выборов. На территории республики функционируют 72 избирательных участка, сообщила секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

В этом туре избиратели могут голосовать за действующего президента Анатолия Бибилова или лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева. Голосование признают состоявшимся в случае участия более 30% избирателей, передает ТАСС.

— Я не могу предположить, какие могут быть настолько серьезные нарушения, по итогам которых выборы могли бы считать недействительными. Теоретически это возможно, — отметил действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В апреле председатель ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщила, что президентские выборы в республике состоятся в два тура, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.



Помимо Бибилова и Гаглоева, на пост президента Южной Осетии также претендовали депутат Гарри Мулдаров, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Диана Жиленкова