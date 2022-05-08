Главное о коронавирусе на 8 мая: Россию ждет новый всплеск COVID-19, польза пения для борьбы с постковидом
В Татарстане впервые с января выявили менее 200 случаев коронавируса за сутки
- В Татарстане продолжается снижение суточного прироста новых случаев COVID-19. Накануне, 7 мая, сообщалось о 196 заболевших. В последний раз менее 200 новых случаев заболевания в республике зарегистрировали лишь 21 января.
Президент РАН заявил, что российская тактика борьбы с пандемией COVID-19 была правильной
- В мае и июне в России могут произойти всплески заболеваемости коронавирусом, прогнозирует иммунолог Николай Крючков. По его словам, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном». Процесс уже начался в крупных городах страны, но может остаться незамеченным в связи с небольшим охватом жителей ПЦР-тестированием. Осенью может наступить гораздо более масштабная волна, считает специалист.
- Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что российская тактика борьбы с пандемией коронавируса оказалась более правильной, чем политика так называемой нулевой терпимости к распространению COVID-19. Серьезное беспокойство у ученых вызывает лишь процент смертности от коронавируса, так как эти данные могут помочь более успешно противостоять потенциально возможным эпидемиям в будущем, добавил он.
- Сергеев добавил, что необходимость ревакцинации зависит в том числе от появления новых штаммов коронавируса и поддержания защитного уровня антител в крови. Он утверждает, что в России постепенно складывается стойкий иммунитет к COVID-19.
- Руководитель Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что испытания вакцины от коронавируса «Конвасэл» на лицах старше 60 лет могут начаться уже в этом году. Она представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл. Скворцова уже рассказывала, что вакцина не вызывает аллергию и хорошо переносится человеком.
Власти Шанхая ослабили карантин по COVID-19 в некоторых районах города
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 517 102 128 человек, 6 250 671 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 858 744). На второй строчке — Индия (43 102 194), на третьей — Бразилия (30 558 530), на четвертой — Франция (29 119 127), на пятой — Великобритания (22 292 118).
Больше всего смертей зафиксировано в США (997 503). За ними следуют Бразилия (664 361), Индия (524 064), Россия (369 236, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 334).
- Последствия перенесенного коронавируса можно значительно уменьшить за счет пения, выяснили специалисты Императорского колледжа здравоохранения в Лондоне. Многие из тех, кто перенес COVID-19, особенно в тяжелой форме, испытывают сложности с дыханием и жалуются на одышку, а пение позволяет тренировать легкие. Ученые отметили, что в этом случае не важны профессиональные навыки и такой вид тренировки подойдет для каждого.
- Официальный представитель правительства Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхиппакон Чантхавонгса сообщила, что страна полностью снимает все ограничения на въезд для иностранцев, введенные в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Начиная с 9 мая в Лаос смогут без ограничений въезжать и посещать всю территорию ЛНДР любые иностранные граждане. Имеющим сертификат вакцинации от COVID-19 не нужно предоставлять результаты ПЦР-теста или проходить тестирование на коронавирус по прибытии.
- Медики США и Европы выдвинули гипотезу, как безобидный аденовирус мог стать причиной тяжелого гепатита — это могло произойти при соединении аденовирусной и коронавирусной инфекций. У 16% детей, госпитализированных с загадочным гепатитом в Великобритании, обнаружили СOVID-19, а у 19 человек — сразу и аденовирус, и SARS-CoV-2. Как предполагают специалисты, перенесенный коронавирус мог изменить работу иммунной системы, а последующее заражение аденовирусом привело к тяжелому поражению печени. До этого редкие случаи гепатита, связанного с аденовирусом, отмечали только у детей с нарушением иммунитета.
- Власти Шанхая, которые уже больше месяца принимают жесткие меры для борьбы с распространением COVID-19, постепенно начали ослаблять карантин в некоторых районах, в основном на окраине города. Речь идет о семи из шестнадцати районах мегаполиса: Фэнсянь, Цзиньшань, Чунмин, Цинпу, Сунцзян, Путо и Цзядин. Определенные послабления получили и отдельные улицы в новом районе Пудун. Смягчение карантинных мер сейчас зависит от конкретного района, а также от того статуса, который присвоен тому или иному жилому комплексу или офисному зданию.
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