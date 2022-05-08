Иммунолог Крючков спрогнозировал новые всплески заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Максим Платонов

В мае и июне в России могут произойти всплески заболеваемости коронавирусом. Скорее всего, этот процесс уже начался в крупных городах страны, считает иммунолог Николай Крючков.



— Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном». Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций, — пояснил специалист.

Фото: Максим Платонов

По словам Крючкова, новый всплеск заболеваемости может остаться незамеченным в связи с небольшим охватом ПЦР-тестирования россиян. Однако осенью может наступить гораздо более масштабная волна.

— Вот ее мы заметим точно, потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции, — приводит слова иммунолога радио Sputnik.

За последние сутки в России выявили 5 500 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии коронавирусом заразились 18 222 219 жителей страны, выздоровели 17 596 716 человек.

Диана Жиленкова