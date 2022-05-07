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В Татарстане подтвердили 196 новых заражений коронавирусом

11:18, 07.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердили 196 новых заражений коронавирусом
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане подтвердили 196 новых заражений коронавирусом. Госпитализированы еще 69 заболевших. С начала пандемии COVID-19 заразились 146 057 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», всего выздоровели 140 065 татарстанцев, 204 из них — за минувшие сутки. От коронавируса скончались еще два человека, с начала пандемии — 1 988.

Фото: Ринат Назметдинов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на утро 7 мая читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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