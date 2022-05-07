В Татарстане подтвердили 196 новых заражений коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане подтвердили 196 новых заражений коронавирусом. Госпитализированы еще 69 заболевших. С начала пандемии COVID-19 заразились 146 057 жителей республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», всего выздоровели 140 065 татарстанцев, 204 из них — за минувшие сутки. От коронавируса скончались еще два человека, с начала пандемии — 1 988.

Фото: Ринат Назметдинов

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Диана Жиленкова