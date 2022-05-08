В этом году в ФМБА могут начать испытания вакцины «Конвасэл» среди лиц старше 60 лет

В этом году могут начать клинические испытания вакцины от коронавируса «Конвасэл» среди лиц старше 60 лет. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.



— Учитывая опыт проведения подобных исследований, успешные результаты доклинических и клинических исследований, ФМБА России рассматривает возможность клинического исследования вакцины «Конвасэл» у лиц старше 60 лет в 2022 году, — приводит ее слова ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что «Конвасэл» обеспечивает практически одинаковую защиту против всех штаммов COVID-19. Препарат эффективен в том числе и против «омикрона», а также его подвида BA.2.

Напомним, эту вакцину Министерство здравоохранения России зарегистрировало в марте этого года. Регистрационное удостоверение «Конвасэла» действует до 1 января 2023-го.

Диана Жиленкова