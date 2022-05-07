Женская рота парадного расчета УФСИН России по Татарстану готовится к Дню Победы — видео

Женская рота парадного расчета Управления ФСИН России по РТ проводят репетиции ко Дню Победы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сотрудницы УФСИН — единственные женщины на казанском параде Победы. Они начинают подготовку за три месяца до мероприятия. Смотр строя проходил в парке Победы.

В Казанском танковом училище первая репетиция парада состоялась в середине апреля. На плацу училища собрались более тысячи кадетов и студентов военных училищ.



Сегодня вечером репетиции в Казани проходили уже на площади Тысячелетия. В связи с этим в центре города ограничили движение.

Редакция «Реального времени» подготовила гид по основным событиям 9 Мая в Казани. Жителей и гостей столицы Татарстана ждут «Бессмертный полк», праздничный концерт, квесты, экскурсии и салют.

Татьяна Леухина