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Женская рота парадного расчета УФСИН России по Татарстану готовится к Дню Победы — видео

22:58, 07.05.2022
Женская рота парадного расчета УФСИН России по Татарстану готовится к Дню Победы — видео
Фото: vk.com/ufsin.tatarstan

Женская рота парадного расчета Управления ФСИН России по РТ проводят репетиции ко Дню Победы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сотрудницы УФСИН — единственные женщины на казанском параде Победы. Они начинают подготовку за три месяца до мероприятия. Смотр строя проходил в парке Победы.

В Казанском танковом училище первая репетиция парада состоялась в середине апреля. На плацу училища собрались более тысячи кадетов и студентов военных училищ.

Сегодня вечером репетиции в Казани проходили уже на площади Тысячелетия. В связи с этим в центре города ограничили движение.

Редакция «Реального времени» подготовила гид по основным событиям 9 Мая в Казани. Жителей и гостей столицы Татарстана ждут «Бессмертный полк», праздничный концерт, квесты, экскурсии и салют.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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