В Казани проходит репетиция парада Победы — видео

В Казани сегодня вечером на площади Тысячелетия проходит репетиция парада Победы. Видео появилось в социальных сетях.

На репетиции идет смотр войск, проходит техника.

Движение на площади Тысячелетия в связи с репетицией парада Победы ограничили с 16.30. Оно будет действовать до полуночи. Для проезда закрыли улицы Кремлевская набережная, Ташаяк, Право- и Лево-Булачная, Кремлевскую дамбу в обоих направлениях.



С 18.00 8 мая до 22.00 9 мая во время проведения мероприятий в парке Победы ограничат движение по улице Бондаренко от проспекта Ямашева до улицы Волгоградской.

Татьяна Леухина