В Казанском танковом училище начались репетиции Парада Победы — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Казанском танковом училище прошла первая репетиция Парада Победы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На плацу училища собрались более тысячи кадетов и студентов военных училищ. Генеральные репетиции будут проходить на площади Тысячелетия в мае.

Напомним, на услуги по организации и проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов в Казани потратят 41,8 млн рублей. В День Победы в столице Татарстана запланирована дневная концертная программа продолжительностью не менее 2 часов, а также ночная, рассчитанная минимум на 5 часов.



«Реальное время» ранее выяснило подробности празднования 9 Мая в Казани. Детали плана — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина