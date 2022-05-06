В России заработал навигатор по мерам поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

На сайте правительства России в разделе, посвященном помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций, заработал навигатор в виде анкеты, который поможет сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки.

«Перейти к навигатору можно, нажав на кнопку «Узнайте, какие меры подходят именно вам». Система предложит выбрать категорию — бизнес или граждане. Далее, ответив на несколько несложных вопросов, пользователь получит список конкретных мер, которые доступны ему в сложившейся жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в нем содержится описание, условия получения помощи, ссылки на полезные ресурсы и нормативные документы. С помощью них граждане могут получить актуальную информацию о том, как оформить выплаты на детей от 8 до 17 лет, льготную ипотеку и многое другое.

Кроме того, предпринимателям доступны сведения о действующем моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей.

Фото: realnoevremya.ru

4 мая глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что система поддержки малообеспеченных семей будет охватывать более 10 миллионов детей в России, а объем расходов в год составит 1,2 триллиона рублей. Кроме того, выплатой на детей от 8 до 17 лет охватят более 5 миллионов детей, на нее направят порядка 506 миллиардов рублей.

2 марта правительство России объявило о введении моратория на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и МСП до конца этого года. Напомним, в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил приостановить плановые проверки бизнеса. Исключение составляли случаи, когда основанием проверки стало причинение вреда жизни и здоровью граждан или возникновение чрезвычайных ситуаций. Идею такого моратория поддерживал лично президент России Владимир Путин.





Максим Кокунин