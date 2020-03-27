Мишустин поручил приостановить все проверки бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить плановые и внеплановые проверки бизнеса. Это не относится только к случаям, когда основанием проверки стало причинение вреда жизни и здоровью граждан или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Проверки приостанавливаются до 1 мая, следует из документа. Согласно цитате ТАСС, ограничение коснется проверок, регулирующихся ФЗ от 26 декабря 2008 года №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок.

Минимизировать проверки бизнеса ранее обещала и Генпрокуратура РФ.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями поддержал идею моратория на проверки бизнеса во время пандемии коронавируса. Он добавил, что компании и так столкнулись с проблемами в этом году.