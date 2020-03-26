Путин поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Президент РФ Владимир Путин назвал оправданными мерами продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Так глава государства ответил на предложение одного из предпринимателей, с которыми президент встречался сегодня.

«Мы и так из-за сегодняшней ситуации приняли решение — ограничены различные проверочные мероприятия, я имею в виду, что бизнес и без этого столкнулся с достаточно большими проблемами», — сказал президент.

При этом Путин не ответил прямо, будет ли продлен мораторий, если да, то на сколько.

Напомним, что накануне глава государства объявил о государственной поддержке бизнеса в условиях распространения коронавируса.