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Путин поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса

14:59, 26.03.2020
Путин поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал оправданными мерами продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Так глава государства ответил на предложение одного из предпринимателей, с которыми президент встречался сегодня.

«Мы и так из-за сегодняшней ситуации приняли решение — ограничены различные проверочные мероприятия, я имею в виду, что бизнес и без этого столкнулся с достаточно большими проблемами», — сказал президент.

При этом Путин не ответил прямо, будет ли продлен мораторий, если да, то на сколько.

Напомним, что накануне глава государства объявил о государственной поддержке бизнеса в условиях распространения коронавируса.

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