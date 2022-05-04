Котяков: на систему поддержки семей с детьми потратят 1,2 трлн рублей в год

Фото: Максим Платонов (архив)

Система поддержки малообеспеченных семей будет охватывать более 10 миллионов детей в России. Объем расходов в год составит 1,2 триллиона рублей, заявил министр труда РФ Антон Котяков.

Выплатой на детей от 8 до 17 лет охватят более 5 миллионов детей, на нее направят порядка 506 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Котяков также сообщил, что перевод на проактивное по одному заявлению предоставление всех мер поддержки, включая уровень субъектов, предполагается к концу 2024 года.

Новые ежемесячные социальные пособия для семей с детьми от 8 до 17 лет начали выплачивать с 1 мая. В Татарстане их направят 79 380 детям. Подробная инструкция по их получению — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина