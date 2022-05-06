Главное о коронавирусе на 6 мая: опасность «тумана в голове» и ограничение вакцины J&J из-за риска тромбоза

Фото: Илья Репин

Число новых случаев COVID-19 в Татарстане снизилось до показателей января

За последние сутки в Татарстане выявлено 200 случаев заражения коронавирусом. Всего на 6 мая общее количество инфицированных в республике достигло 145 861. Выздоровел за весь период 139 861 человек, в том числе 209 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 986 человек, за минувшие сутки смертей нет. Госпитализировали за сутки 94 человека.

По данным оперативного штаба Татарстана на 5 мая в республике зафиксировали 201 случай заболевания коронавирусом. Это самый низкий показатель с 23 января, когда суточная заболеваемость COVID-19 превысила отметку в 200 новых случаев. Днем ранее сообщалось о 204 заболевших.

Фото: Максим Платонов

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 «Миробивир»

За последние сутки в России выявили 5 541 новый случай коронавируса, выздоровели 9 408 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 216 719 человек, а выздоровевших — до 17 588 067. За сутки болезнь унесла жизни 136 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 376 696 человек.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса «Миробивир». Разработчиком выступает АО «Фармасинтез». Препарат создан на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира. Он представляет собой набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Ввод в гражданский оборот разрешен до 1 января 2023 года.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что вакцина «Конвасэл» способствует 100% выработке антител к коронавирусу. По ее словам, к такому выводу пришли по результатам клинических исследований. В них была показана 100% выработка высоких титров специфических антител класса IgG к белку N в сыворотке крови у привитых этой вакциной.

Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил регионам обеспечить бесперебойную работу экстренной и плановой медицинской помощи в период майских праздников. По его словам, это касается оказания как экстренной, так и плановой медицинской помощи. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также поручила принять все необходимые меры, чтобы снизить риски распространения коронавируса в период майских выходных.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что риск повторного заражения коронавирусом растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости в будущем. Он отметил, что мутации вируса происходят постоянно, варианты периодически сменяют друг друга. При этом не стоит утверждать, что сам вирус после мутации становится менее опасным, подчеркнул Хафизов.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заявил, что в связи с активными мутациями омикрон-штамма в России может появиться новая волна COVID-19. По его словам, следующий рост заболеваемости не будет таким смертоносным, как предыдущие. Этому будет способствовать тот факт, что россияне не могут активно путешествовать по другим странам из-за санкций, пояснил эксперт.

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Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил, что пандемия не исчезла, а в некоторых регионах страны фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, что может обернуться новой волной COVID-19 на фоне снижающегося коллективного иммунитета. По мнению эксперта, важно не только обеспечить продолжение вакцинации, но и соответствовать графику Национального календаря прививок, чтобы защититься от других опасных инфекций.

Главный врач Московской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что за минувшие два года количество пациентов с коронавирусом значительно сократилось в сравнении с пиком пандемии. По его словам, такая ситуация может говорить о выработке необходимого коллективного иммунитета. Несмотря на это, медикам нужно постоянно быть наготове, а населению продолжать проходить вакцинацию, так как дальнейшее развитие вируса неизвестно, добавил специалист.

Российские врачи пришли к выводу, что препарат «Лонгидаза» способствует восстановлению легких после коронавируса. В исследовании приняли участие 160 пациентов из 13 медицинских центров. Его результаты представила главный внештатный специалист-пульмонолог Уральского федерального округа, профессор Галина Игнатова. По ее словам, включение «Лонгидазы» в схему лечения способствовало уменьшению одышки, улучшению показателя функции легких и насыщения крови кислородом, повышению толерантности к физической нагрузке.

Фото: longidaza.ru

Руководитель Клинического объединения «Центр охраны зрения детей и подростков «Ясный Взор» Игорь Азнаурян сообщил, что научное сообщество не располагает достоверными доказательствами того, что перенесенный коронавирус может привести к полной слепоте из-за поражения зрительного нерва. Он отметил, что у некоторых пациентов наблюдается невропатия после COVID-19, но это не является доказанной причинно-следственной связью. Также специалист указал на отсутствие данных, подтверждающих связь глазных заболеваний и тромбоза, вызванного коронавирусом.

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что «туман в голове» является психоневрологическим проявлением постковидного синдрома и, вероятнее всего, возникает из-за нарушения кровоснабжения и гипоксии. По его словам, такой синдром может представлять собой опасность для тех, кто страдает от повышенного давления. Подобное явление предвещает серьезные нарушения мозгового кровообращения, что может привести к инсульту, добавил специалист.

Российские ученые заявили, что три новых геноварианта «омикрона», на которые из-за повышенной заразности уже обратила внимание ВОЗ, могут стать причиной нового подъема заболеваемости COVID-19. В США вариант BA.2.12.1 уже становится доминирующим и вряд ли он ограничится только этой территорией, пояснил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Что касается BA.4 и BA.5, повышенное внимание к ним связано с предположительной возможностью ухода от иммунного ответа переболевших, рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин рассказал, что подростки в регионе в начале весны болели коронавирусом в два-три раза чаще и тяжелее, чем в предыдущие волны. Он отметил, что высокая заболеваемость среди подростков наблюдалась в феврале — марте, когда у них выявляли штамм коронавируса «омикрон», который чрезвычайно заразен. Течение заболевания у некоторых детей проходило в тяжелой форме, в том числе и с пневмонией, добавил Буркин.

В Ленинградской области на фоне улучшения эпидемической обстановки разрешили проводить массовые мероприятия. Постановление об отмене действия ограничительных мер на регламент проведения таких мероприятий подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Теперь в регионе можно проводить массовые гуляния, зрелищные и иные мероприятия с участием множества людей. Также разрешены мероприятия, организованные региональными и муниципальными органами власти.

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Власти Самарской области разрешили предприятиям общепита работать с 01.00 до 06.00 в связи со снижением заболеваемости COVID-19. При этом обязательным остается соблюдение требований санитарно-эпидемиологического режима. Посетители по-прежнему должны носить маски и обрабатывать руки, а сотрудники предприятий — проводить дезинфекцию помещений.

Омский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил продлить режим повышенной готовности до 31 мая. Также специалисты отметили, что важно соблюдать другие способы профилактики: мыть руки, дезинфицировать предметы и соблюдать дистанцию. Но самым важным способом поддержать здоровье является вакцинация.

Европарламент высказался за продление сертификата о вакцинации от COVID-19 на год

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 516 180 725 человек, 6 247 584 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 694 148). На второй строчке — Индия (43 094 938), на третьей — Бразилия (30 524 183), на четвертой — Франция (29 040 934), на пятой — Великобритания (22 280 496).



Больше всего смертей зафиксировано в США (996 964). За ними следуют Бразилия (664 131), Индия (524 002), Россия (368 974, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 334).

Финляндия продлила ограничения из-за пандемии коронавируса на перемещение через границу, в том числе с Россией, до 5 июня. Уточняется, что сейчас въезд в Финляндию разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских препаратов среди них нет.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что около 15 миллионов человек умерли от COVID-19 или последствий пандемии в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. По ее оценкам, общее число смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19, за вышеуказанный период достигло 14,9 млн. Большинство избыточных смертей (84%) сосредоточено в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке. Около 68% избыточных смертей сосредоточено всего в 10 странах мира.

Европейские депутаты на сессии Европарламента (ЕП) пришли к выводу, что цифровой сертификат ЕС о вакцинации или перенесенном COVID-19 должен быть продлен до июня 2023 года. В целях соблюдения свободы передвижения в ЕС были внесены уточнения в выдвинутые предложения, подчеркивается, что государства-члены союза не должны вводить дополнительных ограничений для передвижения граждан, обладающих таким сертификатом, за исключением случаев абсолютной необходимости.

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Высший совет здравоохранения Бельгии принял решение не рекомендовать вторую бустерную прививку против коронавируса как для населения страны в целом, так и для лиц в возрасте старше 80 лет. При этом совет подчеркивает важность продолжения использования уже применяемой схемы вакцинации, при которой вслед за первичной прививкой следует одна бустерная. Кроме того, отмечается необходимость быстрого применения первой усиливающей дозы для уязвимых людей, в частности, старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен, у которого было выявлено заражение коронавирусом, испытывает слабо выраженные симптомы болезни и продолжает работу в телефонном формате. «Я ожидаю, что в ближайшие пару дней он продолжит общение по телефону с сотрудниками [Госдепа], коллегами по всему миру, членами Конгресса и другими», — добавил политик.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что никаких изменений в процессе оценки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в настоящее время не произошло. Напомним, «Спутник V» был одобрен в России 11 августа 2020 года и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. ЕМА начало последовательную экспертизу российской вакцины более года назад.

Фото: Максим Платонов

Глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери рассказал, что вакцины от коронавируса, адаптированные для борьбы с новыми штаммами, такими как «омикрон», могут быть одобрены к сентябрю. По его словам, наиболее близки к завершению испытаний новых вариантов производители мРНК-вакцин, к которым относятся Spikevax американской компании Moderna и Comirnaty американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Кавалери добавил, что лишь 50% граждан ЕС к настоящему моменту прошли первичную вакцинацию от коронавируса и получили бустер. Кроме того, около 15% граждан ЕС старше 18 лет пока не получили ни одной прививки. В настоящее время в ЕС одобрены для использования пять вакцин, еще ряд препаратов находятся на стадии последовательной экспертизы.

Американская компания Moderna подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для одобрения вакцины от коронавируса для детей в возрасте до 5 лет. Отмечается, что в настоящее время вакцина Spikevax производства Moderna одобрена для первичной вакцинации от коронавируса взрослых и детей в возрасте 6 лет и старше, а также в качестве бустера для лиц старше 18 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько случаев новых подвариантов омикрон-штамма коронавируса обнаружены в Дании. Отмечается, что речь идет о ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1. В государственном институте сыворотки (SSI) сообщили, что первые два, возможно, станут причиной новой волны заражения в Южной Африке. Кроме того, распространенность последнего усиливается в Соединенных Штатах.

Правительство Таиланда заняло у Японского международного агентства по сотрудничеству на борьбу с последствиями пандемии коронавируса 50 млн иен ($385 млн). Глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо рассказала, что средства должны помочь министерству здравоохранения лучше выявлять коронавирус в приграничных районах. Кроме того, они пойдут на организацию лечения от COVID-19 и снижение экономического давления на жителей.

Нидерландская авиакомпания KLM перечислила правительству €311 млн, которые были взяты в долг в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Исполнительный директор перевозчика Питер Элберс назвал это важным шагом и выразил надежду, что еще какая-то часть долга будет выплачена позднее в этом году. В 2020 году правительство выделило €3,4 млрд для оказания помощи компании, столкнувшейся с трудностями из-за значительного сокращения авиаперевозок на фоне распространения COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщило, что людям старше 18 лет стоит ограничить использование вакцины Johnson & Johnson (J&J) от коронавируса из-за риска развития тромбоза. Отмечается, что при вакцинации этим препаратом грозит тромбоз с тромбоцитопенией (заболевание, при котором в крови снижается уровень тромбоцитов или нарушается их выработка). При этом американский регулятор утверждает, что «известные и потенциальные преимущества» вакцины перевешивают озвученные риски.

Более 90% расположенных в Шанхае японских промышленных предприятий полностью или частично прекратили работу в условиях действующего там бессрочного локдауна, призванного предотвратить распространение коронавируса. Отмечается, что в городе находятся предприятия 54 японских компаний. Более 60% из них сейчас полностью встали из-за нарушения производственных цепочек и системы поставок в условиях жесткого карантина. Местные власти, как сообщается, требуют также, чтобы рабочие и другой персонал не перемещались по городу, а жили на территории заводов.

Максим Кокунин