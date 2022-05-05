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В Татарстане за сутки подтвердился 201 случай заражения COVID-19

11:07, 05.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки подтвердился 201 случай заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 201 новое заражение коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 145 661 случай COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 212 человек. Общее число вылечившихся в республике достигло 139 652. Умерли с начала пандемии 1 986 татарстанцев, в том числе двое — за последние сутки.

Фото: Максим Платонов

4 мая стало известно о 204 случаях заражения в Татарстане. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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