В Татарстане за сутки подтвердился 201 случай заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 201 новое заражение коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 145 661 случай COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 212 человек. Общее число вылечившихся в республике достигло 139 652. Умерли с начала пандемии 1 986 татарстанцев, в том числе двое — за последние сутки.

Фото: Максим Платонов

4 мая стало известно о 204 случаях заражения в Татарстане. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».



Дарья Акимова