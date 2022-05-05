Минздрав России зарегистрировал препарат от COVID-19 «Миробивир»

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавируса «Миробивир». Разработчиком выступает АО «Фармасинтез». Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.

Препарат создан на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира. Он представляет собой набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Ввод в гражданский оборот разрешен до 1 января 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле Минздрав России зарегистрировал препарат от COVID-19 «Скайвира», разработчиком которого выступает компания «Промомед». Средство для направленной этиотропной терапии коронавируса также разработали на основе нирматрелвира и ритонавира.

А в марте ведомство зарегистрировало вакцину против инфекции «Конвасэл» от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Регистрационное удостоверение препарата действует до 1 января 2023 года.

Диана Жиленкова