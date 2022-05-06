В ФМБА заявили, что вакцина «Конвасэл» способствует 100% выработке антител к COVID-19

Вакцина «Конвасэл» способствует 100% выработке антител к коронавирусу, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.



По ее словам, к такому выводу пришли по результатам клинических исследований. В них была показана 100% выработка высоких титров специфических антител класса IgG к белку N в сыворотке крови у привитых этой вакциной, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Конвасэл» в марте этого года. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения.

Заявку на регистрацию вакцины «Конвасэл» ФМБА подавало в январе этого года. Как рассказывала ранее Вероника Скворцова, в рамках клинических исследований прививку сделали 150 человек. Они не заболели инфекцией, что свидетельствует об эффективности препарата.

Маргарита Головатенко