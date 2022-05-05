ВОЗ: около 15 миллионов человек в мире умерли от COVID-19 или его последствий

Фото: Максим Платонов

Около 15 миллионов человек умерли от COVID-19 или последствий пандемии в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

По ее оценкам, общее число смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19, за вышеуказанный период достигло 14,9 млн. Такая смертность указывается как избыточная.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Большинство избыточных смертей (84%) сосредоточено в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке. Около 68% избыточных смертей сосредоточено всего в 10 странах мира.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в результате распространения подвидов штамма COVID-19 «омикрон» в Америке и Африке наблюдается рост заболеваемости. В целом по миру количество сообщений о летальных исходах от коронавируса по-прежнему снижается.



В начале мая Росстат сообщал, что в общей сложности в январе — марте 2022 года коронавирус стал основной причиной смерти 1 444 татарстанцев. При этом лишь у 785 из них в организме обнаружили вирус. У остальных 659 он предполагается как основная причина смерти, но не идентифицирован. В первом квартале 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 778 жителей Татарстана. Число летальных исходов выросло почти в два раза.

Татьяна Леухина