Вучич сообщил, что заявление Путина по Косово и Донбассу генсеку ООН усложнило позицию Сербии

Заявление президента России Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутерришу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

26 апреля президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил о решении международного суда по ситуации в Косово и заявил, что ЛНР и ДНР могут опираться на этот прецедент в вопросе о своей независимости.

Фото: kremlin.ru

— Я прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны, — заявил тогда российский лидер.

— Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена, — приводит «РИА Новости» слова Вучича.

В начале апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Российский лидер проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями. Также стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики.



Татьяна Леухина