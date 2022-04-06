Путин обсудил с Вучичем и Орбаном ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора с сербским коллегой российский лидер проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями. Также стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики.

С премьер-министром Орбаном Путин обсудил провокацию в городе Буче. Он также рассказал о ходе российско-украинских переговоров.

Сегодня Орбан после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пригласил его на мирные переговоры в Венгрию при участии лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца. Ответ российского лидера был положительным, однако, по словам Орбана, этот визит может состояться лишь при соблюдений ряда условий.



Ранее Владимир Путин поздравил Орбана с победой возглавляемой им партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах, а Александра Вучича — с победой на президентских выборах.



Татьяна Леухина