Лавров заявил, что большинство партнеров России перешли на оплату газа в рублях

Большинство ключевых партнеров России, которые покупают газ, перешли на расчет в рублях. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

— Хочу подчеркнуть еще раз — нет никакой разницы в валюте, которой они будут оплачивать, но это будет банк, а не «Газпром». Потому что «Газпром» фактически был ограблен, — приводятся слова Лаврова на сайте МИД.

Фото: kremlin.ru

Как отметил глава ведомства, после начала специальной военной операции на Украине страны Запада украли у России более $300 млрд. По словам министра, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ.

— Чтобы избежать продолжения этого грабежа, президент России В.В. Путин подписал указ, согласно которому с этого момента нужно будет платить не «Газпрому» на его счета в западных банках, а платить «Газпром-банку» по-прежнему в долларах и евро, — пояснил Лавров.

В марте президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Некоторые страны отказались соблюдать такое требование, среди них Чехия и Финляндия. А несколько дней назад в связи с неоплатой в рублях «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша).

Диана Жиленкова