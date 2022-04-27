«Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию

«Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях, сообщает «Интерфакс».

— При несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем, — указано в заявлении компании.

Фото: gazprom.ru

Накануне ООО «Газпром экспорт» уведомило болгарскую компанию «Булгаргаз» о приостановке поставок газа с сегодняшнего дня. В «Булгаргазе» считают, что новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии.

Польские компании PGNiG и Gaz-System тоже получили от российского «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

Маргарита Головатенко