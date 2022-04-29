Чехия отказалась платить за российский газ в рублях

Чехия отказывается платить за российский газ в рублях. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала после встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким.

— Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это, — приводит «РИА Новости» его слова.

Моравецкий заявил, что оплата газа в рублях — это нарушение санкций. Прага и Варшава будут разрабатывать совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа. Он отмечал, что Еврокомиссия и Совет ЕС обсуждают запрет поставок нефти, однако газ — отдельный вопрос, от него зависят промышленности разных стран.



На прошлой неделе Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях. Компаниям-получателям газа потребуется открыть валютные счета в российском банке. На них покупатель будет зачислять доллары или евро с их последующей конвертацией в рубли для оплаты топлива.

Татьяна Леухина