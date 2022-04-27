Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях

Правительство Финляндии отказалось платить за российский газ в рублях. Об этом заявила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.



По ее словам, министры пришли к такому решению еще в начале месяца. Оно соответствует позиции Еврокомиссии (ЕК), согласно которой платежи за газ в рублях не должны производиться из-за нарушения действующих контрактов, сообщает ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org

Сегодня «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Накануне они объявили о получении соответствующих уведомлений.

Тем временем условия оплаты газа из России в рублях приняла Австрия. Такую возможность допускает и Германия.

Диана Жиленкова