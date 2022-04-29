Депутаты Госдумы предлагают создать реестр российских майнеров

В Госдуму внесли законопроект «О майнинге в Российской Федерации». Он регулирует процессы, связанные с добычей криптовалюты. Соответствующий документ размещен на портале Госдумы.

Авторы законопроекта предлагают создать реестр российских майнеров и обязать участников добычи криптовалюты регистрироваться в нем. Отмечаться должны будут индивидуальные предприниматели и физические лица, если они потребляют электричества больше установленного максимума. Реестр будет под ведением уполномоченного органа власти.

Есть требования и в отношении компаний, основным видом деятельности которых является добыча криптовалюты. Они должны будут регистрироваться как «операторы майнинга» и вести учет операций.

Фото: pixabay.com

Для добросовестных майнеров предлагается ввести годовую амнистию на таможенное оформление оборудования и уплаты НДС в отношении операций, связанных с майнингом.

Главной особенностью законопроекта является введение определения майнинга. Законотворцы предлагают так называть деятельность с использованием российской информационной инфраструктуры и оборудования, размещенного в России, результатом которой является создание цифровой валюты.

Введением данного закона депутаты хотят вывести из «серой» зоны рынок криптовалюты. В пояснительной записке к законопроекту указано, что россияне зарегистрировали более 12 млн криптокошельков, на которых содержится около 10 трлн рублей. Часто владельцы сталкиваются с мошенниками из-за недостаточного правового регулирования процессов.

Фото: pixabay.com

Похожего мнения придерживается и генпрокурор России Игорь Краснов. 26 апреля он предложил включить понятие цифровой валюты в Уголовный кодекс, чтобы расследовать дела, связанные с хищением электронных денег.

Еще в начале февраля 2022 года правительство России утвердило концепцию правового регулирования криптовалюты в стране. Она предусматривает жесткие обязательства для всех участников рынка, а также предлагает проводить покупку и продажу криптовалюты через российские банки. Эту концепцию разработал Минфин после того, как Банк России и вовсе предлагал запретить криптовалюту, которая, по мнению, регулятора, угрожает безопасности рубля.

Артем Гафаров