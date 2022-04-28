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Путин обсудил с президентом Индонезии ситуацию на Украине

18:27, 28.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин обсудил с президентом Индонезии ситуацию на Украине
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с индонезийским коллегой Джоко Видодо. Одной из тем обсуждения стали вопросы взаимодействия государств.

Также стороны затронули различные аспекты деятельности «Группы двадцати» с учетом председательства Джакарты в объединении. Кроме того, по просьбе президента Индонезии Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте спецоперации.

Фото: commons.wikimedia.org

Как сообщается на сайте Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны. Президенты условились о дальнейших контактах.

Также сегодня Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе обсуждения турецкий лидер заявил о намерении нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Москвы и Киева.

    Диана Жиленкова
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