Путин обсудил с президентом Индонезии ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с индонезийским коллегой Джоко Видодо. Одной из тем обсуждения стали вопросы взаимодействия государств.

Также стороны затронули различные аспекты деятельности «Группы двадцати» с учетом председательства Джакарты в объединении. Кроме того, по просьбе президента Индонезии Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте спецоперации.

Фото: commons.wikimedia.org

Как сообщается на сайте Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны. Президенты условились о дальнейших контактах.

Также сегодня Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе обсуждения турецкий лидер заявил о намерении нарастить стамбульский процесс между переговорными делегациями Москвы и Киева.

Диана Жиленкова