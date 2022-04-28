Главное к утру: ООН создала группу по эвакуации граждан с «Азовстали», недельная инфляция ускорилась до 0,25%
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 28 апреля:
- Управление Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам сформировало группу для эвакуации мирного населения с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Для этого вчера проходили контакты с Россией и Украиной по дальнейшим действиям в гуманитарной сфере.
- Правительство Финляндии отказалось платить за российский газ в рублях. Оно соответствует позиции Еврокомиссии (ЕК), согласно которой платежи за газ в рублях не должны производиться из-за нарушения действующих контрактов.
- Инфляция в России с 16 по 22 апреля текущего года составила 0,25%. С начала апреля потребительские цены в стране увеличились на 1,25%, а с начала года — на 11,32%.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила изменить закон о психиатрической помощи после трагедии в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области, в котором 26 марта произошла стрельба. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что мужчина, устроивший стрельбу, состоял на учете как психически больной. Волынец считает, что закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» следует расширить с помощью утверждения списка потенциально опасных для окружающих заболеваний — при их наличии за людьми должен вводиться контроль. Предлагается осуществлять наблюдение не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых возможно такое поведение.
- За последние сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию эвакуировали 16 480 человек, в том числе 3 354 ребенка. В общей сложности с начала спецоперации на территорию страны прибыли более 1 млн человек, включая свыше 183 тысяч детей. За сутки государственную границу России пересекли 1 848 личных автомобилей, за все время — 130 873.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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