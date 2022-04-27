За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали более 16 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За последние сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию эвакуировали 16 480 человек, в том числе 3 354 ребенка. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В общей сложности с начала спецоперации на территорию страны прибыли более 1 млн человек, включая свыше 183 тысяч детей. За сутки государственную границу России пересекли 1 848 личных автомобилей, за все время — 130 873.

Фото: кадр видео Минобороны России

Также за минувшие сутки организованы 14 гуманитарных акций в ДНР и ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирные граждане получили почти 350 тонн гумпомощи. Со 2 марта Россия доставила на Украину 15 876 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, проведено 920 гуманитарных акций, сообщает ТАСС.

По данным Минобороны, в течение сегодняшнего дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены 17 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта подразделений украинских войск и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

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Диана Жиленкова