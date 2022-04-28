Волынец предложила изменить закон о психиатрической помощи после трагедии в Ульяновской области

В закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» следует внести изменения, чтобы иметь возможность контролировать людей с нарушениями психики, которые потенциально могут быть опасны для окружающих, с таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



В своем обращении на имя министра здравоохранения и главы комитета Госдумы по охране здоровья она указала, что в России в настоящее время регулярное обязательное наблюдение предусмотрено лишь за больными, которые ранее вели себя агрессивно. При этом есть заболевания, которые при их развитии могут потенциально угрожать безопасности окружающих.

Волынец считает, что закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» следует расширить с помощью утверждения списка потенциально опасных для окружающих заболеваний — при их наличии за людьми должен вводиться контроль.

Предлагается осуществлять наблюдение не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых возможно такое поведение, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предложение Волынец последовало вслед за трагедией в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области — 26 марта там произошла стрельба. Мужчина во время тихого часа пришел в детсад с ружьем, застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна сотрудница получила огнестрельное ранение руки. После этого мужчина покончил с собой. Следственное управление СК России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, состоял на учете как психически больной.

Губернатор региона Алексей Русских распорядился проверить безопасность всех образовательных учреждений региона. Выяснилось, что в детском саду отсутствовала охрана, была только «тревожная кнопка». После трагедии в татарстанских детсадах и школах усилили меры безопасности.

Владелец ружья, из которого велась стрельба, был найден мертвым. Он также стал жертвой преступника. Детали трагедии — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко