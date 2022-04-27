В России недельная инфляция ускорилась до 0,25%

Инфляция в России с 16 по 22 апреля текущего года составила 0,25%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала апреля потребительские цены в стране увеличились на 1,25%, а с начала года — на 11,32%.

За неделю в России маргарин подорожал на 2,8%, чай черный — на 1,8%, печенье — на 1,5%, молоко стерилизованное, консервы овощные для детского питания — на 1,4%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, крупа гречневая — на 1,2%.

Фото: realnoevremya.ru

В то же время цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 1,1%, яйца куриные подешевели на 0,8%, мясо кур — на 0,2%, плодоовощная продукция — на 0,4%.

В понедельник президент России Владимир Путин сообщил о стабилизации экономики в стране. По его словам, инфляция замедляется, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а некоторые товары уже начали дешеветь.



Диана Жиленкова