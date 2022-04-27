Глава Счетной палаты заявил, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации

Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Об этом заявил председатель Счетной палаты страны Алексей Кудрин.

Инфляция в России в 2022 году превысит 20%, в 2023-м — более 6%, передает «РИА Новости» его слова.

В ближайшее время экономика российских регионов будет очень дифференцирована из-за санкционного давления. Кудрин отметил, что в этом году Россия потратит на поддержку экономики около 6,3 трлн рублей.



Фото: realnoevremya.ru

О том, что инфляция по итогам текущего года может достичь 20%, председатель СП сообщал в начале апреля. На перестройку экономики, по его прогнозам, уйдет до двух лет.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов отмечал, что власти страны определили примерные параметры расходов на поддержку экономики в 7—8 трлн рублей без повышения нагрузки для инфляции.

13 апреля Банк России сообщил, что в марте в стране годовая инфляция ускорилась до 16,69% и достигла максимума с апреля 2015 года. Цены за месяц выросли на 7,53%. По данным регулятора, заметно выросли цены на непродовольственные товары длительного пользования, продукты питания длительного хранения, услуги зарубежного туризма.



Уже 18 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что инфляция в России в годовом выражении составила 17,5%. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?

Сегодня Минэкономразвития опубликовало базовый прогноз, согласно которому в этом году ожидается падение экономики на уровне 8,8% с последующим ростом на 1,3% в 2023 году, на 4,6% в 2024 году и на 2,8% в 2025 году. Инфляцию в текущем году следует ожидать на уровне выше 20%, в 2023-м — 6,2%, в 2024-м — 4%.



Татьяна Леухина