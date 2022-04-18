Годовая инфляция в России достигла 17,5% — это много или мало?

На 8 апреля инфляция в России в годовом выражении составляла 17,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

За последние полтора месяца потребительские цены в России выросли на 9,4%. Однако сейчас, по словам Путина, инфляция стабилизируется.

— Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все: это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, — заявил он.

Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптироваться бизнесу. ЦБ все-таки собирается вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%, но не слишком резко — такого показателя ждут в 2024 году.

Годовая инфляция в России достигла 17,5% — это:



На 0,58% меньше показателя годовой информации по итогам марта — 18,08%.

показателя годовой информации по итогам марта — 18,08%. На 9,11% больше инфляции в России по итогам 2021 года — она составила 8,39%.

инфляции в России по итогам 2021 года — она составила 8,39%. В 3,5 раза больше , чем в 2020-м — 4,9%.

, чем в 2020-м — 4,9%. В 6,9 раза выше минимальной в истории России годовой инфляции — она была зафиксирована в 2017 году и составила 2,52%.

минимальной в истории России годовой инфляции — она была зафиксирована в 2017 году и составила 2,52%. В 2,6 раза больше инфляции 10 лет назад — в 2012 году она составила 6,58%.



инфляции 10 лет назад — в 2012 году она составила 6,58%. На 1% ниже , чем в 2001 году — 18,58%.

, чем в 2001 году — 18,58%. На 2,44% больше , чем в 2002-м — тогда в России она составила 15,06%.

, чем в 2002-м — тогда в России она составила 15,06%. В 143 раза меньше рекордной инфляции, которая была зафиксирована в 1992-м, на следующий год после распада СССР — 2508,85%.

рекордной инфляции, которая была зафиксирована в 1992-м, на следующий год после распада СССР — 2508,85%. В 7,5 раза меньше инфляции в 1995 году — тогда она последний раз в истории России достигала трехзначной цифры и составила 131,33% по итогам года.

инфляции в 1995 году — тогда она последний раз в истории России достигала трехзначной цифры и составила 131,33% по итогам года. В два раза больше, чем официальная годовая инфляция в США (считается иначе) — в марте впервые за 40 лет она ускорилась до 8,5%.

больше, чем официальная годовая инфляция в США (считается иначе) — в марте впервые за 40 лет она ускорилась до 8,5%. На 10% больше , чем в Еврозоне — по итогам марта годовая инфляция достигла 7,5%, что тоже является рекордом.

, чем в Еврозоне — по итогам марта годовая инфляция достигла 7,5%, что тоже является рекордом. На 7,7% больше годовой инфляции в Испании — 9,8%. Это рекордный за 37 лет уровень.

Дарья Пинегина