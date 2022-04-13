Кудрин сообщил, что по итогам этого года инфляция в России может достичь 20%

По итогам текущего года в России инфляция может достичь 20%. Об этом сообщил председатель Счетной палаты страны Алексей Кудрин.

— Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего, до 20%, может быть, в диапазоне от 17% до 20%, — приводит его слова ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным Росстата, в марте в стране годовая инфляция ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 7,61%. Продовольственные товары подорожали за месяц на 6,73%, непродовольственные — на 11,25%.

Сегодня первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что власти страны определили примерные параметры расходов на поддержку экономики в 7—8 трлн рублей без повышения нагрузки для инфляции.

Диана Жиленкова