Правительство России может направить на поддержку экономики до 8 трлн рублей

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что правительство России определило примерные параметры расходов на поддержку экономики в 7—8 трлн рублей без повышения нагрузки для инфляции. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Так вот мы сейчас, с учетом ипотеки, с учетом кредитования системообразующих компаний и предприятий малого и среднего бизнеса, эти лимиты почти выбрали, — сказал он.

Вице-премьер отметил, что для поддержки других групп предприятий нужно предложить иные меры, в том числе снижение налоговой нагрузки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

11 апреля президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов страны. Оно проходило 16 марта 2022 года. Часть его поручений также касается поддержки бизнеса.

В частности, глава государства поручил: обеспечить дальнейшее снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес; увеличить установленные налоговым законодательством предельные доходы налогоплательщиков; обеспечить совершенствование условий финансовой поддержки предпринимателей Фондом развития промышленности, акционерным обществом «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и др.

Максим Кокунин