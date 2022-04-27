В Минэкономразвития дали прогноз на обвал ВВП на 8,8% и инфляцию выше 20% в 2022 году

В России в этом году ожидается падение экономики на уровне 8,8% с последующим ростом на 1,3% в 2023 году, на 4,6% в 2024 году и на 2,8% в 2025 году. Инфляцию в текущем году следует ожидать на уровне выше 20%, в 2023-ем — 6,2%, в 2024-ом — 4%, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития.



По консервативному сценарию прогноза ожидается падение ВВП РФ в текущем году на 12,4% с продолжением снижения на 1,1% и в 2023 году.

Курс доллара ожидается на уровне 81,4 рубль в 2022 году, 83 рубля в 2023 году, 85,2 рублей в 2023 году, 85,2 рубля в 2024 году, 86,9 рублей в 2025 году.

Среднегодовая цена нефти в прогнозе заложена на уровне $82,6 за баррель в 2022 году, $75,2 в 2023 году, $67,7 в 2024 году и $61,2 в 2025 году, сообщают «Ведомости».

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Согласно прогнозу аналитиков S&P Global Market Intelligence, в 2022 году ВВП России сократится на 11,1%, а положительную динамику можно будет наблюдать лишь в 2024 году.

Маргарита Головатенко