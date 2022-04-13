В России годовая инфляция в марте достигла 16,69% — это максимальное значение с 2015 года
В марте в России годовая инфляция ускорилась до 16,69% и достигла максимума с апреля 2015 года. Цены за месяц выросли на 7,53%, приводит данные Банк России.
Заметно ускорилось повышение цен на непродовольственные товары длительного пользования, продукты питания длительного хранения, услуги зарубежного туризма, приводит ТАСС сообщение регулятора.
Сегодня председатель Счетной палаты страны Алексей Кудрин заявил, что по итогам текущего года в России инфляция может достичь 20%.
По данным Росстата, в марте в стране годовая инфляция ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 7,61%.
На прошлой неделе Минэкономразвития сообщило, что в России инфляция с 26 марта по 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении против 15,66% неделей ранее.
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