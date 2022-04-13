В России годовая инфляция в марте достигла 16,69% — это максимальное значение с 2015 года

В марте в России годовая инфляция ускорилась до 16,69% и достигла максимума с апреля 2015 года. Цены за месяц выросли на 7,53%, приводит данные Банк России.

Заметно ускорилось повышение цен на непродовольственные товары длительного пользования, продукты питания длительного хранения, услуги зарубежного туризма, приводит ТАСС сообщение регулятора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня председатель Счетной палаты страны Алексей Кудрин заявил, что по итогам текущего года в России инфляция может достичь 20%.



По данным Росстата, в марте в стране годовая инфляция ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 7,61%.



На прошлой неделе Минэкономразвития сообщило, что в России инфляция с 26 марта по 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении против 15,66% неделей ранее.



Татьяна Леухина