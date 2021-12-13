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Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове юноша умер от потери крови

10:58, 13.12.2021
Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове юноша умер от потери крови
Фото: realnoevremya.ru

Юноша, устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, он умер от потери крови.

По информации источника, выпускник собирался взорвать устройство во время утренней молитвы в храме. Однако взрывное устройство сработало на входе.

Взрыв произошел сегодня утром. Сообщается о семи пострадавших. Среди них есть дети.
На место происшествия уже выехали следователи и прокурор Московской области. Следком проводит проверку. Опубликовано видео с места взрыва в Серпуховском монастыре.

Ольга Шагиева
Общество

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