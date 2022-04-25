Генпрокурор России: в интернете для пропаганды «Колумбайна»* создали почти 700 сообществ

Для пропаганды идеологии запрещенного в России террористического движения «Колумбайн»* в интернете создали около 700 сообществ. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

— Результатом действий ее «безумных адептов» стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы, гибель детей», — заявил он.

Краснов напомнил, что Верховный суд России по заявлению Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн»* террористическим и запретил его деятельность в стране. По его мнению, это решение должно придать новый импульс надзорной работе, пишет ТАСС.



В Генпрокуратуре после решения Верховного суда объясняли, что участники движения «Колумбайн»* «отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей».

— В социальных сетях создаются тематические группы так называемого скулшутинга, осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств. Под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна»*, а также массированной пропаганды «скулшутинга» его участниками совершаются резонансные преступления, — обращали внимание в Генпрокуратуре.



Организация либо участие в деятельности террористической организации преследуются по закону. Нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.



Как рассказывал председатель СКР Александр Бастрыкин, движение «Колумбайн»* повлияло на Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая 2021-го стрельбу в казанской гимназии №175. По его словам, из-за того, что этот факт сразу не учли, стрелок был признан невменяемым.

*организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ



Татьяна Демина