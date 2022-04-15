Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве

18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве объявлены персонами нон грата. Им необходимо покинуть страну в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В ведомство вызвали главу представительства Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера. С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества.

— Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, — говорится в заявлении МИД России.

Фото: pixabay.com

В ведомстве напомнили, что 5 апреля постоянное представительство России при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии объявило персонами нон грата 19 российских сотрудников.

Также в этом месяце о высылке российских дипломатов объявили ряд стран. К такому решению пришли в Дании, Швеции, Италии и др.

Диана Жиленкова