Италия высылает 30 российских дипломатов

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о высылке из страны 30 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ди Майо, посла России в Италии Сергея Разова вызвали сегодня утром в МИД страны и уведомили о принятом решении. Отмечается, что дипломатов выслали по соображениям «национальной безопасности».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ по высылке российских дипломатов.

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Сегодня также в Дании приняли решение о высылке 15 российских дипломатов. По словам главы датского МИД, они занимались разведывательной деятельностью.

В конце прошлого месяца ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. Среди них Бельгия, Чехия, Ирландия и Нидерланды. Бельгия объявила о том, что высылает 21 дипломата, Чехия — одного, Ирландия — четырех, Нидерланды — 17.



Дарья Акимова