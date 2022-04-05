В МИД Швеции объявили о высылке трех российских дипломатов

Министерство иностранных дел Швеции приняло решение о высылке трех российских дипломатов, которые не работают в стране в соответствии с Венской конвенцией. Об этом сообщила глава ведомства Анн Линде.

По ее словам, сегодня в МИД был вызван посол России в Стокгольме, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и Евросоюза, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Также сегодня в Дании приняли решение о высылке 15 российских дипломатов. По данным местного МИД, дипломатические сотрудники занимались разведывательной деятельностью. Им необходимо покинуть страну в течение двух недель.

Тем временем министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о высылке из страны 30 российских дипломатов. По его словам, такое решение принято по соображениям «национальной безопасности».

В марте о высылке российских дипломатов объявил ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Чехия и Ирландия. Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, высылка российских дипломатов из стран Европы была заранее спланирована.

Диана Жиленкова