Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов

В Дании приняли решение о высылке 15 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Еппе Куфуда.

По словам главы датского МИД, дипломаты занимались разведывательной деятельностью. Они теперь должны покинуть страну в течение 14 дней.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет меры в ответ на это. Она отметила, что соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений Дании.

Фото: realnoevremya.ru

В марте в МИД Польши объявили о высылке 45 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Как рассказал посол России в Варшаве Сергей Андреев, им дали на выезд из страны пять дней. Он отметил, что российские дипломаты занимались нормальной дипломатической и торговой деятельностью.

В конце прошлого месяца ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. Среди них Бельгия, Чехия, Ирландия и Нидерланды. Бельгия объявила о том, что высылает 21 дипломата, Чехия — одного, Ирландия — четырех, Нидерланды — 17.



Дарья Акимова