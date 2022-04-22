В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 0,8%. По состоянию на 22 апреля он оценивается в 44,1%, в то время как на 15 апреля он составлял 44,9%.

С начала апреля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане упал на 2,5%. По состоянию на 1 апреля он оценивался в 46,6%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане прививку против коронавируса сделали 2 486 098 человек. Из них 2 424 566 граждан завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

скриншот стопкоронавирус.рф

Однако сведения на портале стопкоронавирус.рф отличаются от данных Минздрава Татарстана. По данным ведомства, в республике против COVID-19 провакцинировано 2 517 924 человека, из которых 1 926 325 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 294 412 татарстанцев.

Напомним, в Татарстане еще 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.



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Татьяна Демина