В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 0,7%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 45,6% до 44,9%. Об этом свидетельствуют данные портала «стопкоронавирус.рф».

В общей сложности в республике прививку от COVID-19 сделали 2 480 677 человек. Полный курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, завершили 2 419 378 татарстанцев.

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По состоянию на 1 апреля уровень коллективного иммунитета к инфекции в Татарстане составлял 46,6%. По сравнению с предыдущей неделей он снизился на 1,1%.

За прошедшие сутки в республике выявили 249 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заболели 141 123 татарстанца. Всего выздоровели 134 979 человек, в том числе 250 — за минувшие сутки.

Диана Жиленкова