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В Татарстане от коронавируса провакцинировали 2 517 924 человека

12:10, 22.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса провакцинировали 2 517 924 человека
Фото: Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса провакцинировали 2 517 924 человека, сообщили в региональном Минздраве.

Суточный прирост составил 1057 человек. Из общего числа вакцинированных вторую прививку получили 1 926 325 человек. Повторную вакцинацию прошли 294 412 человек.

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 235 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 142 831 случай COVID-19.

Вчера сообщалось, что в республике зарегистрировали 244 новых случая заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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