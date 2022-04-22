В Татарстане от коронавируса провакцинировали 2 517 924 человека
В Татарстане от коронавируса провакцинировали 2 517 924 человека, сообщили в региональном Минздраве.
Суточный прирост составил 1057 человек. Из общего числа вакцинированных вторую прививку получили 1 926 325 человек. Повторную вакцинацию прошли 294 412 человек.
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 235 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 142 831 случай COVID-19.
Вчера сообщалось, что в республике зарегистрировали 244 новых случая заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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