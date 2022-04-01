В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 за неделю упал на 1,1%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь зафиксировано снижение коллективного иммунитета к коронавирусу — за неделю он упал на 1,1%. По состоянию на 1 апреля он оценивается в 46,6%, в то время как на 25 марта он составлял 47,7%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане на начало апреля прививку против COVID-19 сделали 2 471 010 человек. Завершили курс вакцинации — 2 407 149 граждан.

скриншот стопкоронавирус.рф

Эти данные отличаются от информации Министерства здравоохранения Татарстана. По данным ведомства, на 1 апреля в республике вакцинировался 2 501 161 человек, из них 1 926 021 получил оба компонента вакцины.

Напомним, что в Татарстане 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса. Согласно постановлению главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации против COVID-19, по состоянию на 10 марта превысил 80%.

За последние сутки в Татарстане выявили 270 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике подтвердилось 137 518 случаев COVID-19.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 1 апреля читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина