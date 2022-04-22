Главное о коронавирусе на 22 апреля: ускоренное старение из-за COVID-19, британский пациент болел 505 дней

Фото: Максим Платонов

Минздрав Татарстана сообщил о новых случаях смерти от коронавируса

За последние сутки в Татарстане выявлено 235 случаев заражения коронавирусом. Всего на 22 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 142 831. Выздоровели за весь период 136 704 человека, в том числе 234 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 958 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 55 человек.

По данным Минздрава Татарстана на 21 апреля, в республике коронавирус стал причиной смерти еще пятерых человек. От COVID-19 скончались три женщины 1935, 1953, 1932 и 1943 годов рождения, а также мужчина 1952-го года.

Верховный суд не разрешил подросткам вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей

За последние сутки в России выявили 9 001 новый случай коронавируса, выздоровели 13 480 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 119 862 человек, а выздоровевших — до 17 451 090. За сутки болезнь унесла жизни 195 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 374 563 человека.

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Скайвира». Лекарство разработала фармацевтическая компания «Промомед». Отмечается, что средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 разработали на основе нирматрелвира и ритонавира.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил поэтапно возобновить плановую медицинскую помощь к 12 мая. Речь идет не только о возобновлении планового лечения тех, кто в нем нуждается, но и о профилактических медицинских осмотрах, а также о диспансеризации, в том числе людей, переболевших коронавирусом. Также он поручил до 20 мая доложить о целесообразности применения телемедицины как отдельной услуги в рамках ОМС.

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Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что майские праздники нужно использовать для вакцинации от коронавируса, а также для активного отдыха. По его словам, многие ограничения, которые вводились два года подряд в преддверии летнего отдыха, будут сняты. Риски новой волны COVID-19 существуют, поэтому необходимо ответственно подходить к своему здоровью, подчеркнул он.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что полное исчезновение коронавируса маловероятно. По его словам, COVID-19 останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости.

Заслуженный врач России Михаил Каган сообщил, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может приводить к хроническому воспалению и ускоренному биологическому старению. Существует гипотеза, которая утверждает, что выраженное воспаление способствует повышенному риску не только тяжелого случая COVID-19, но и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, деменции, рака и других проблем, которые становятся более распространенными с возрастом, отмечает врач.

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Верховный суд России отказал студентке, которая просила признать недействующими пункт о необходимости согласия родителей для вакцинации от коронавируса детям от 12 до 17 лет. В иске 17-летняя девушка указывала, что хочет привиться от COVID-19, «однако получить заявление от родителей у нее не получается», в связи с чем она неоднократно получала отказы в вакцинации в медучреждениях.

Заведующая гериатрическим отделением ЦГКБ №3 Екатеринбурга Наталья Черепанова рассказала, что после COVID-19 многие люди, даже те, что в самом расцвете сил, столкнулись с тяжелым последствиями болезни. По ее словам, 65% пациентов, которые ложились на долечивание, — пожилые старше 65 лет. Кроме того, пациентами, у которых осложнения развивались тяжелее, были люди с ожирением, онкологией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, артериальной гипертензией и не вакцинированные.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проведение фестивалей в столице возобновляется впервые за три года без коронавирусных ограничений. Первым 23—28 апреля состоится фестиваль «Пасхальный дар», а в мае его сменит «Московская весна». Собянин также добавил, что в рамках фестиваля будут работать ярмарочная торговля, кафе и рестораны с разнообразным, вкусным и полезным меню.



Фото: Максим Платонов

Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов сообщил, что в мае—июне в регионе прогнозируется подъем заболеваемости COVID-19. По его словам, для подготовки к новой волне инфекции следует пройти вакцинацию либо ревакцинацию, а лицам с хроническими заболеваниями — не откладывать визит к врачу и обследоваться.

Более 500 врачей Пермского края вернулись к плановой работе после мобилизации для работы в ковидных отделениях во время пандемии коронавируса. Всего в Прикамье к работе с больными COVID-19 было привлечено более 2,2 тысячи врачей. Также в период пандемии, как сообщала ранее и.о. ректора Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. Вагнера Наталия Минаева, медикам помогали 1,5 тысячи студентов и ординаторов вуза.

ВОЗ дала рекомендации по лечению коронавируса в легкой и умеренной форме

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 507 947 377 человек, 6 211 982 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 850 913). На второй строчке — Индия (43 052 425), на третьей — Бразилия (30 330 629), на четвертой — Франция (28 266 009), на пятой — Великобритания (22 082 374).



Больше всего смертей зафиксировано в США (990 679). За ними следуют Бразилия (662 751), Индия (522 116), Россия (366 845, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 033).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю снизилась на 24%, смертность — на 12%. Отмечается, что в период с 11 по 17 апреля заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах мира. Наибольшее падение количества случаев заражения наблюдалось в западной части Тихого океана (на 28%) и в восточном Средиземноморье (на 26%). Всего за неделю по всему миру было выявлено более 5 млн случаев заболевания COVID-19.

Также ВОЗ порекомендовала препараты нирматрелвир и ритонавир для лечения коронавируса в легкой и умеренной форме. В организации отметили, что этот препарат «на настоящий момент является наилучшим выбором терапии» для пациентов с высоким риском развития тяжелого заболевания, включая невакцинированных, а также лиц старшего возраста и тех, у кого ослаблен иммунитет.



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В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона будет инициировано парламентское расследование. Депутаты хотят выяснить, вводил ли политик в заблуждение палату общин, когда отрицал участие в вечеринках во время карантина по COVID-19 летом 2020 года в резиденции на Даунинг-стрит. Инициативу о проведении расследования выдвинули лейбористы. Парламентское расследование начнется по результатам работы по данному вопросу Скотленд-Ярда.

Медрегулятор США опубликовал национальное предупреждение, требуя от врачей внимательно отслеживать симптомы детского гепатита, который может быть связан с распространяющейся по стране простудой. Ранее медрегуляторы США и Европы начали расследования в связи с ростом случаев гепатита среди маленьких детей. Специалисты выдвинули несколько гипотез о происхождении инфекции, среди которых — новый агрессивный вариант «омикрона» либо неизвестный мутант коронавируса SARS-CoV-2.

Фото: Максим Платонов

Правительство Японии рассматривает возможность проведения вакцинации жителей страны четвертой дозой препарата от коронавируса. Отмечается, что в этом этапе вакцинации смогут принять участие лица старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. К настоящему времени вакцинацию двумя дозами завершили 101,2 млн жителей Японии, или 79,9% населения. При этом бустерной, третьей дозой были привиты 62,6 млн человек (порядка 49,5% населения).

Американская биотехнологическая компания Novavax назвала первоначальные клинические исследования комбинированной вакцины против COVID-19 и гриппа обнадеживающими. Согласно выводам ученых, препарат «два в одном» может быть безопасным и эффективным. В исследовании, проведенном в Австралии, приняли участие почти 650 здоровых взрослых людей в возрасте 50—70 лет. Анализ показал, что их иммунный ответ был аналогичен реакции на отдельную вакцину Novavax против COVID-19 и вакцину от гриппа.

Фото: Максим Платонов

Ученые сообщили, что британский пациент с сильно ослабленной иммунной системой болел COVID-19 почти полтора года — 505 дней. Об этом сообщает Associated Press. Доктор Люк Блэгдон Снелл отметил, что это самый продолжительный случай заболевания из всех зарегистрированных. Команда Снелла планирует представить несколько «долгих» случаев COVID-19 на совещании по инфекционным заболеваниям в Португалии в эти выходные.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ближайшие дни ревакцинируется российским препаратом от коронавируса «Спутник Лайт». Он сделал первую прививку российской вакциной «Спутник V» в марте 2021 года. В конце февраля Мадуро заявил, что власти Венесуэлы перевыполнили план по вакцинации совершеннолетнего населения от COVID-19 и что население страны «было полностью привито».

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В Шанхае наметилась тенденция постепенного снижения суточного показателя выявляемых носителей коронавируса, власти намерены продолжать политику жесткого эпидемического контроля и полного локдауна мегаполиса. Согласно официальной статистике, 17 апреля в городе было выявлено более 24,8 тысячи случаев инфицирования (21,5 тысячи из них — бессимптомные носители). После этого в течение недели показатели падали. За минувшие сутки в мегаполисе зафиксировано более 17,6 тысячи случаев заражения (15,6 тысячи из них — бессимптомники).

Глава отдела новостей министерства иностранных дел Таиланда Марати Налита Андамо сообщила, что власти страны приняли решение отменить ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных от коронавируса путешественников с 1 мая. Рекомендуется самостоятельно пройти антигенный тест и, в случае обнаружения инфекции, обратиться за медицинской помощью. Кроме того, снижается с $20 тысяч до $10 тысяч сумма обязательного медицинского страхового покрытия.

Максим Кокунин