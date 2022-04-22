Главное о коронавирусе на 22 апреля: ускоренное старение из-за COVID-19, британский пациент болел 505 дней
Минздрав Татарстана сообщил о новых случаях смерти от коронавируса
За последние сутки в Татарстане выявлено 235 случаев заражения коронавирусом. Всего на 22 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 142 831. Выздоровели за весь период 136 704 человека, в том числе 234 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 958 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 55 человек.
- По данным Минздрава Татарстана на 21 апреля, в республике коронавирус стал причиной смерти еще пятерых человек. От COVID-19 скончались три женщины 1935, 1953, 1932 и 1943 годов рождения, а также мужчина 1952-го года.
Верховный суд не разрешил подросткам вакцинироваться от COVID-19 без согласия родителей
За последние сутки в России выявили 9 001 новый случай коронавируса, выздоровели 13 480 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 119 862 человек, а выздоровевших — до 17 451 090. За сутки болезнь унесла жизни 195 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 374 563 человека.
- Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Скайвира». Лекарство разработала фармацевтическая компания «Промомед». Отмечается, что средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 разработали на основе нирматрелвира и ритонавира.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил поэтапно возобновить плановую медицинскую помощь к 12 мая. Речь идет не только о возобновлении планового лечения тех, кто в нем нуждается, но и о профилактических медицинских осмотрах, а также о диспансеризации, в том числе людей, переболевших коронавирусом. Также он поручил до 20 мая доложить о целесообразности применения телемедицины как отдельной услуги в рамках ОМС.
- Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что майские праздники нужно использовать для вакцинации от коронавируса, а также для активного отдыха. По его словам, многие ограничения, которые вводились два года подряд в преддверии летнего отдыха, будут сняты. Риски новой волны COVID-19 существуют, поэтому необходимо ответственно подходить к своему здоровью, подчеркнул он.
- Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что полное исчезновение коронавируса маловероятно. По его словам, COVID-19 останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости.
- Заслуженный врач России Михаил Каган сообщил, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может приводить к хроническому воспалению и ускоренному биологическому старению. Существует гипотеза, которая утверждает, что выраженное воспаление способствует повышенному риску не только тяжелого случая COVID-19, но и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, деменции, рака и других проблем, которые становятся более распространенными с возрастом, отмечает врач.
- Верховный суд России отказал студентке, которая просила признать недействующими пункт о необходимости согласия родителей для вакцинации от коронавируса детям от 12 до 17 лет. В иске 17-летняя девушка указывала, что хочет привиться от COVID-19, «однако получить заявление от родителей у нее не получается», в связи с чем она неоднократно получала отказы в вакцинации в медучреждениях.
- Заведующая гериатрическим отделением ЦГКБ №3 Екатеринбурга Наталья Черепанова рассказала, что после COVID-19 многие люди, даже те, что в самом расцвете сил, столкнулись с тяжелым последствиями болезни. По ее словам, 65% пациентов, которые ложились на долечивание, — пожилые старше 65 лет. Кроме того, пациентами, у которых осложнения развивались тяжелее, были люди с ожирением, онкологией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, артериальной гипертензией и не вакцинированные.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проведение фестивалей в столице возобновляется впервые за три года без коронавирусных ограничений. Первым 23—28 апреля состоится фестиваль «Пасхальный дар», а в мае его сменит «Московская весна». Собянин также добавил, что в рамках фестиваля будут работать ярмарочная торговля, кафе и рестораны с разнообразным, вкусным и полезным меню.
- Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов сообщил, что в мае—июне в регионе прогнозируется подъем заболеваемости COVID-19. По его словам, для подготовки к новой волне инфекции следует пройти вакцинацию либо ревакцинацию, а лицам с хроническими заболеваниями — не откладывать визит к врачу и обследоваться.
- Более 500 врачей Пермского края вернулись к плановой работе после мобилизации для работы в ковидных отделениях во время пандемии коронавируса. Всего в Прикамье к работе с больными COVID-19 было привлечено более 2,2 тысячи врачей. Также в период пандемии, как сообщала ранее и.о. ректора Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. Вагнера Наталия Минаева, медикам помогали 1,5 тысячи студентов и ординаторов вуза.
ВОЗ дала рекомендации по лечению коронавируса в легкой и умеренной форме
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 507 947 377 человек, 6 211 982 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 850 913). На второй строчке — Индия (43 052 425), на третьей — Бразилия (30 330 629), на четвертой — Франция (28 266 009), на пятой — Великобритания (22 082 374).
Больше всего смертей зафиксировано в США (990 679). За ними следуют Бразилия (662 751), Индия (522 116), Россия (366 845, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 033).
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю снизилась на 24%, смертность — на 12%. Отмечается, что в период с 11 по 17 апреля заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах мира. Наибольшее падение количества случаев заражения наблюдалось в западной части Тихого океана (на 28%) и в восточном Средиземноморье (на 26%). Всего за неделю по всему миру было выявлено более 5 млн случаев заболевания COVID-19.
- Также ВОЗ порекомендовала препараты нирматрелвир и ритонавир для лечения коронавируса в легкой и умеренной форме. В организации отметили, что этот препарат «на настоящий момент является наилучшим выбором терапии» для пациентов с высоким риском развития тяжелого заболевания, включая невакцинированных, а также лиц старшего возраста и тех, у кого ослаблен иммунитет.
- В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона будет инициировано парламентское расследование. Депутаты хотят выяснить, вводил ли политик в заблуждение палату общин, когда отрицал участие в вечеринках во время карантина по COVID-19 летом 2020 года в резиденции на Даунинг-стрит. Инициативу о проведении расследования выдвинули лейбористы. Парламентское расследование начнется по результатам работы по данному вопросу Скотленд-Ярда.
- Медрегулятор США опубликовал национальное предупреждение, требуя от врачей внимательно отслеживать симптомы детского гепатита, который может быть связан с распространяющейся по стране простудой. Ранее медрегуляторы США и Европы начали расследования в связи с ростом случаев гепатита среди маленьких детей. Специалисты выдвинули несколько гипотез о происхождении инфекции, среди которых — новый агрессивный вариант «омикрона» либо неизвестный мутант коронавируса SARS-CoV-2.
- Правительство Японии рассматривает возможность проведения вакцинации жителей страны четвертой дозой препарата от коронавируса. Отмечается, что в этом этапе вакцинации смогут принять участие лица старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. К настоящему времени вакцинацию двумя дозами завершили 101,2 млн жителей Японии, или 79,9% населения. При этом бустерной, третьей дозой были привиты 62,6 млн человек (порядка 49,5% населения).
- Американская биотехнологическая компания Novavax назвала первоначальные клинические исследования комбинированной вакцины против COVID-19 и гриппа обнадеживающими. Согласно выводам ученых, препарат «два в одном» может быть безопасным и эффективным. В исследовании, проведенном в Австралии, приняли участие почти 650 здоровых взрослых людей в возрасте 50—70 лет. Анализ показал, что их иммунный ответ был аналогичен реакции на отдельную вакцину Novavax против COVID-19 и вакцину от гриппа.
- Ученые сообщили, что британский пациент с сильно ослабленной иммунной системой болел COVID-19 почти полтора года — 505 дней. Об этом сообщает Associated Press. Доктор Люк Блэгдон Снелл отметил, что это самый продолжительный случай заболевания из всех зарегистрированных. Команда Снелла планирует представить несколько «долгих» случаев COVID-19 на совещании по инфекционным заболеваниям в Португалии в эти выходные.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ближайшие дни ревакцинируется российским препаратом от коронавируса «Спутник Лайт». Он сделал первую прививку российской вакциной «Спутник V» в марте 2021 года. В конце февраля Мадуро заявил, что власти Венесуэлы перевыполнили план по вакцинации совершеннолетнего населения от COVID-19 и что население страны «было полностью привито».
- В Шанхае наметилась тенденция постепенного снижения суточного показателя выявляемых носителей коронавируса, власти намерены продолжать политику жесткого эпидемического контроля и полного локдауна мегаполиса. Согласно официальной статистике, 17 апреля в городе было выявлено более 24,8 тысячи случаев инфицирования (21,5 тысячи из них — бессимптомные носители). После этого в течение недели показатели падали. За минувшие сутки в мегаполисе зафиксировано более 17,6 тысячи случаев заражения (15,6 тысячи из них — бессимптомники).
- Глава отдела новостей министерства иностранных дел Таиланда Марати Налита Андамо сообщила, что власти страны приняли решение отменить ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных от коронавируса путешественников с 1 мая. Рекомендуется самостоятельно пройти антигенный тест и, в случае обнаружения инфекции, обратиться за медицинской помощью. Кроме того, снижается с $20 тысяч до $10 тысяч сумма обязательного медицинского страхового покрытия.
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