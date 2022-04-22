Суд признал Набережночелнинский крановый завод банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал несостоятельным акционерное общество «Набережночелнинский крановый завод» Марса Тимербулатова, сообщается на сайте Арбитражного суда.



В организации на четыре месяца ввели конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Вакиль Абдрашитов.

Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев. В реестр требований кредиторов, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», уже включено требование от акционерного банка «Россия» на 50 млн рублей.

Всего завод выступает ответчиком по 56 исковым заявлениям на общую сумму требований 312,7 млн рублей. НЧКЗ выставляет собственные требования к 36 компаниям на 132,7 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В январе «Реальное время» сообщало, что АО «Набережночелнинский крановый завод», известный многим не столько своей продукцией, сколько ежегодными эротическими календарями, и обвиняемым в экономических преступлениях директором Марсом Тимербулатовым, заявил о своей ликвидации в канун 25-летия.

На фоне уголовного дела Марса Тимербулатова осенью 2021-го предприятие прекратило работу, копило долги перед работниками и партнерами. В декабре ФНС заблокировала банковские счета НЧКЗ по причине неуплаты налогов и сборов.

Маргарита Головатенко