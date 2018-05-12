ОАО Набережночелнинский крановый завод

Общая информация

ОАО «Набережночелнинский крановый завод» было основано в 1996 году. Является единственным в Поволжском регионе сертифицированным крановым заводом, выпускающим мостовые двухбалочные краны грузоподъемностью до 100т и козловые краны грузоподъемностью до 50т.

Генеральный директор Тимербулатов Марс Тагирович дата рождения 11.10.1971. родился в г. Набережные Челны. Контактный телефон: 8(8552)74-69-00 call центр.

История компании

Компания «Набережночелнинский крановый завод» – надёжный и динамично развивающийся партнёр на рынке грузоподъемного оборудования. История компании началась в 1997 году. Сегодня «НЧКЗ» представляет собой комплекс по конструированию, изготовлению, доставке, монтажу и постгарантийному обслуживанию широкого спектра грузоподъемного оборудования:

Краны козловые грузоподъёмностью до 200 тн;

Краны мостовые крюковые, грейферные, магнитные и специальные г/п до 250 тн, в т.ч. взрывобезопасного исполнения;

краны для объектов использования атомной энергии

шаржирные краны

Краны однобалочные подвесные, опорные г/п до 32 тн, в т.ч. взрывобезопасного исполнения;

Краны консольные г/п до 10 тн, в т.ч. взрывобезопасного исполнения;

Краны-штабелёры г/п до 10 тн;

Портальные краны;

Траверсы г/п до 400 тн и более;

Нестандартное оборудование: трансбордеры, траверсы, кантователи, транспортные тележки, шандоры, грузозахватные приспособления и прочее;

Оборудование для механизации работ;

Быстровозводимые здания из металлоконструкций.

Секрет успеха компании в разработке и внедрении комплексных решений направленных на удовлетворение потребностей заказчика в надёжности, эффективности и безопасности функционирования основных производственных фондов. Это реализуется благодаря производственному и интеллектуальному потенциалу компании. Более 400 высококвалифицированных специалистов и 67.000 м2 оснащенных производственных площадей позволили выпустить более 5.000 кранов различной сложности.

АО «Набережночелнинский крановый завод» сотрудничает с важнейшими для страны предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также автомобильной, авиационной, атомной, металлургической, нефтегазовой, строительной и химической отраслями промышленности. Среди них – Министерство Обороны РФ, Объединенная судостроительная корпорация, Вертолеты России, Газпром, КАМАЗ, Татнефть, РЖД, Росатом, Роскосмос, Норильский Никель, РУСАЛ, ОДК, Спецстрой России, Нижневартовская ГРЭС и многие другие. «Набережночелнинский крановый завод» известен в России, странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Вся продукция компании имеет российские сертификаты соответствия требованиям ГОСТ-ИСО, сертификаты соответствия Таможенного союза. «Набережночелнинский крановый завод» имеет лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений содержащих государственную тайну, а также лицензию на проектирование и изготовления оборудования для Атомной промышленности.

В конструкторском бюро ведётся постоянная работа над созданием новых изделий. Большая часть грузоподъемного оборудования разрабатывается по индивидуальным заказам клиентов. Так в 2014 году завершилось изготовление уникального мостового грейферного крана (общая масса 230 т, тяжелый режим работы-А8), предназначенного для работы на установке замедленного коксования ПАО «Татнефть». Проект был изначально ориентирован на отечественные проектные решения.

ООО «Монтаж «НЧКЗ», осуществляет монтаж и пуско-наладку грузоподъёмного оборудования, а именно: разработку проектов крановых путей, проектов производства работ, связанных с применением грузоподъёмных кранов, реконструкцию и модернизацию грузоподъёмных механизмов, капитально-восстановительный и текущий ремонт грузоподъёмных механизмов и крановых путей, их техническое и сервисное обслуживание, монтаж и сервисное обслуживание приборов безопасности, а также разработку технологических карт.

Экспертно-проектный центр «НЧКЗ» проводит экспертизу промышленной безопасности проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений.

Дата последнего обновления: